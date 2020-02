Inserita in Politica il 28/02/2020 da Cinzia Testa Favignana, al via il rito de "I Scinnuti" Con il primo Venerdì della Quaresima, si apre quest´oggi il rito de “´I Scinnuti”. Sei Venerdì quaresimali, dove uno o più gruppi, viene spostato al centro della chiesa dove viene officiata la Santa Messa. Prima e dopo la funzione eucaristica la banda musicale di riferimento intona alcune marce funebri all´esterno della chiesa. Sono cinque i Sacri Gruppi interessati alla prima discesa odierna, ossia: La Separazione – Orefici; La Lavanda dei piedi – Pescatori; Gesù nell´orto del Getsemani – Ortolani; L´Arresto – Metallurgici; La Caduta al Cedron – Naviganti. Il programma religioso è omogeneo per ogni Scinnuta: si inizierà alle 17.30 con l´esibizione in Piazza Purgatorio dell´Associazione Musico Culturale “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini di Favignana diretta dal Maestro Silvio Barbara. A seguire sarà recitato il Santo Rosario partecipato fino alle 19.00, quando sarà celebrata la Messa da Sua Ecc. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani. A chiudere, dalle 20.30, spazio ancora al corpo bandistico suddetto. Si ricorda che da quest´anno non sarà presente la stazione quaresimale da San Domenico. Le Parrocchie, presenti alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, saranno quelle del centro storico: San Nicolò, San Pietro, San Francesco d´Assisi e San Lorenzo.