Inserita in Politica il 26/02/2020 da Cinzia Testa “Coronavirus: Confapi dice no alle speculazioni, sì alla prevenzione e al controllo per contrastare gli effetti negativi su export e produttività delle Pmi” Necessitano misure chiare per la prevenzione e i controlli su luoghi di lavoro che rassicurino tutti sull’efficacia delle azioni del Governo per il controllo del contagio del virus anche all’interno delle PMI meno pronte e strutturate delle grandi imprese.



I Paesi stranieri, hanno iniziato a bloccare l’export dei prodotti Made in Italy, giocando su una non corretta informazione e mettendo a rischio interi comparto economici, come quello dell’agroalimentare e turistico, specialmente qui in Sicilia.

Diverse fiere e incontri in Stati internazionali sono già state annullate, ad es: in Germania e Romania.

“Confapi Sicilia ha deciso di patrocinare un importante evento organizzato da SBS systems for business solutions GmbH su diretto incarico del Ministero Federale per l’Alimentazione e Agricoltura (BMEL) della Repubblica Federale Tedesca e previsto per prossimo Mercoledì, 4 marzo a Catania, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia. Un importante occasione per sostenere la cooperazione internazionale e avviare nuove partnership internazionali con nove cooperative tedesche di produzione ortofrutticola alla presenza rappresentante del Ministero, Sig. Michael Hauck, del reparto per le politiche internazionali delle materie prime e l’export – sostiene la Presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli – ma temo che dopo le notizie di ieri, il Governo tedesco possa seriamente decidere di annullare e rinviare a data da definire la missione. Un lavoro di mesi e un esempio pratico degli effetti sul sistema economico locale dell’emergenza. Per questo ieri ho ritenuto di chiedere al Presidente della Regione Nello Musumeci con nota ufficiale di essere convocata all’incontro con i segretari regionali sindacali di CGIL, CISL, e UIL che avevano già il 24 febbraio inoltrato la loro richiesta ad essere ascoltati per fare il punto sulla situazione”.