Inserita in Politica il 26/02/2020 da Cinzia Testa “L’arte del governare: la geopolitica nell’era della globalizzazione” Nei mesi di aprile e di maggio si svolgerà a Milano presso la sede milanese dell’associazione Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) il corso di Alta Formazione Politica “L’arte del governare: la geopolitica nell’era della globalizzazione”. 34 ore di alta formazione suddivise in 4 week-end.

Il corso, organizzato dall’associazione culturale Symposium, è rivolto a 25 studenti selezionati tramite Curriculum Vitae. Un’occasione di formazione politica per tutti coloro che vogliono impegnarsi nel mondo della politica, con professionalità e competenza.

Tra i relatori citiamo il Prof. Simon Petermann, Docente emerito dell’Università di Liegi, in Filosofia della Politica; il Prof. Claudio Bonvecchio, Docente ordinario di Filosofia della Politica all’Università di Varese Insubria; il Prof. Antonio Lufrano, Docente di diritto ed economia politica; l’On.le Aldo Carcaci, Prof. di finanza internazionale.

Tutti gli altri dettagli li trovate sul sito dell’associazione:



https://www.anasmilano.com/corso-di-geopolitica