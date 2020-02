Inserita in Cronaca il 26/02/2020 da Cinzia Testa Coronavirus Palermo, negativi i dipendenti dell’hotel palermitano dove risiedeva la turista bergamasca Arrivano notizie rincuoranti da Palermo: i test effettuati sui dipendenti dell’hotel Mercure, dove risiedeva la turista positiva al coronavirus, si sono rivelati negativi. Pertanto la diffusione del virus è limitata ai residenti bergamaschi in visita in Sicilia. Al momento rincuora il fatto che non possiamo registrare diffusioni nei confronti dei cittadini siciliani. Ovviamente proseguono i controlli relativi ai contatti che la comitiva ha necessariamente avuto in giro per la città.