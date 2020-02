Inserita in Cronaca il 10/02/2020 da Rossana Battaglia Cerimonia di benvenuto per la delegazione di studenti e docenti stranieri partecipanti all´Erasmus + Cerimonia di benvenuto per la delegazione di studenti e docenti stranieri partecipanti all´Erasmus +. Dal 10 al 14 febbraio la scuola media Antonino De Stefano ospiterà la seconda mobilità internazionale

Erice, 10 febbraio 2020 . Questa mattina, nell´Aula Magna della scuola media «Antonino De Stefano» di Erice, si è svolta la cerimonia di benvenuto per i 22 studenti e i 10 docenti stranieri partecipanti al progetto Erasmus +. Dopo i saluti di rito, la delegazione straniera ha assistito ad una esibizione curata da un gruppo folclorico locale. I docenti e gli studenti stranieri sono stati coinvolti attivamente in questo momento dedicato alla cultura e alla tradizioni locali manifestando apprezzamento per l´accoglienza ricevuta. Nel pomeriggio la delegazione straniera, assieme agli studenti della De Stefano partecipanti al progetto, è stata accompagnata ad Erice Vetta per una visita didattica. Il progetto, all´interno dell´Istituto De Stefano, è curato dalla professoressa Giovanna Nicotra, docente dello stesso Istituto. La De Stefano prosegue, dunque, il suo percorso nel grande mondo dell´Erasmus +, il progetto europeo di scambio e condivisione di pratiche didattiche e di esperienze di vita. L´istituto scolastico lavorerà in collaborazione con cinque scuole partner di: Bulgaria, Portogallo, Spagna, Romania e Turchia. Gli alunni e lo staff lavoreranno sul tema e condivideranno le proprie esperienze didattiche nell´arco di un biennio negli incontri che si svolgeranno nei diversi Paesi coinvolti. Il focus dell´attività è dedicato all´acqua : «Let’s save water as a natural resource». La partecipazione della scuola a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta un´opportunità di cambiamento, in una dimensione europea, per sensibilizzare le giovani generazioni sull´importanza della tutela dell´ambiente, ed in modo particolare dell´acqua, quale fonte di vita e di sopravvivenza. Il percorso che si svilupperà in due anni scolastici mira a far riflettere gli studenti coinvolti nel progetto l´importanza dell´acqua per la nostra esistenza e realizzare una raccolta di buone pratiche per salvaguardare e proteggere un bene così prezioso. Fino 14 febbraio il programma sarà ricco di iniziative: l´11 febbraio sarà la volta della visita all´Istituto Nautico «L. Da Vinci – M. Torre» di Trapani. Gli studenti avranno modo di visitare il laboratorio del simulatore navale ed aeronautico e il museo del Mare. A seguire il tour proseguirà con la Torre di Ligny e le antiche mura della città di Trapani. Nel pomeriggio, poi, la visita guidata alle saline «Ettore Infersa» e al museo del Sale; il 12 febbraio la partenza per l´isola di Favignana con le visite all´Aerea marina protetta delle Egadi, al centro di soccorso per le tartarughe, e al museo «Florio». Nel pomeriggio, dopo il ritorno sulla terraferma, una passeggiata nel centro storico di Trapani; il 13 febbraio la visita alla Capitaneria di Porto di Trapani e a seguire la pulizia del tratto di spiaggia che si trova in corrispondenza del «Parco della Memoria» di Pizzolungo. Nel pomeriggio la partecipazione al workshop «Tunnel del mare – un´esperienza sensoriale a scuola» che si terrà all´Istituto De Stefano e al seminario sull´Acquacoltura a cura del dipartimento di biologia marina dell´Università di Palermo; il 14 febbraio la visita al laboratorio dell´Istituto Tecnico «L. Sciascia – G. Bufalino» con gli esperimenti chimici legati all´acqua. Nel pomeriggio, in conclusione, la cerimonia di saluto con il concerto dell´orchestra dell´istituto e la consegna dei certificati di partecipazione alla mobilità agli studenti partecipanti.