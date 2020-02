Inserita in Politica il 05/02/2020 da Direttore Castellammare: Forti venti previsti dal pomeriggio, per tutta la giornata di oggi e fino a domani giovedì 6 febbraio Il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore alla Protezione Civile Leonardo D´Angelo fanno presente che «in estensione dal pomeriggio -sera, e per tutta la giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, sono previste condizioni meteo avverse in particolare forti venti di burrasca come segnalato dalla protezione civile regionale, che proseguiranno anche domani, giovedì 6 febbraio 2020. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte». Il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore alla Protezione Civile Leonardo D´Angelo invitano la cittadinanza «ad usare la massima prudenza negli spostamenti».