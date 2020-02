Inserita in Politica il 03/02/2020 da Cinzia Testa Marsala, stagione teatrale: all´Impero i Negrita, al Sollima Fabrizio Lombardo Promossa dall´Amministrazione comunale, prosegue a Marsala la Stagione Teatrale 2020 con altri interessanti spettacoli nel mese di Febbraio.

Si comincia domani - Martedì 4 - al “Sollima” (ore 21), con FABRIZIO LOMBARDO e il suo Sea Wall di Simon Stephens. Un monologo intimo, dove un padre ci parla con semplicità della sua famiglia, ponendo anche domande importanti sulla vita e coinvolgendo gli spettatori nella storia. Tutto sembra chiaro e luminoso, ma sotto la calma piatta della superficie del mare si nascondono abissi e precipizi di cui non conosciamo le profondità. L´ingresso è libero, ma occorre prenotarsi al 3473903858 perchè i posti disponibili sono 40 per ciascuna serata: si replica il 5, 6, 7 e 8 Febbraio.

Al Teatro Impero (ore 21:30), Mercoledì 5 Febbraio, il palcoscenico è tutto per i NEGRITA. La tappa del Tour Acustico Teatrale di Marsala rientra nella nuova serie di date che vede la band tornare on the road per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo. Il concerto vedrà i NEGRITA alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).