Inserita in Politica il 30/01/2020 da Cinzia Testa Caso sospetto di coronavirus a Roma causa psicosi I risultati della leggerezza con cui sono stati effettuati i controlli per il coronavirus non stanno tardando ad arrivare: dopo i casi accertati in Francia e in Germania (ben 4 a testa) il terrore giunge fino in Italia. Se i casi di Napoli e di Pistoia si sono rivelati essere infondati, adesso a preoccupare è lo stato di salute di un cinese sentitosi male ieri sera a Roma. Il paziente, che era tornato due giorni fa da Wuhan, è adesso sotto accertamenti medici. E’ certo che se la notizia se si rivelasse fondata in Italia dilagherebbe la preoccupazione, già galoppante. Sono questi i risultati del pressappochismo con cui è stata trattata una questione di tale rilevanza.



Mentre questi interrogativi non trovano risposta, ma anzi confondono ancor di più, ci giunge la notizia che il primo malato non è mai stato al mercato del pesce e l´origine dell´infezione è ancora un mistero. Quindi una matassa sempre più complicata da sbrigliare, sia all’origine che alla sua fine.