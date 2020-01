Inserita in Politica il 29/01/2020 da Cinzia Testa Proseguono le attività di "Nati per Leggere" Proseguono in Fardelliana gli appuntamenti con “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura in famiglia ai bambini di età prescolare promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), dall’ACP (Associazione Culturale Pediatri) e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino).



Giovedì 30 gennaio alle ore 17.00, presso la sala Torre Arsa della Biblioteca Fardelliana, avrà luogo il quarto incontro di lettura #abassavoce del ciclo “In Fardelliana con BibliOrso”.



Ad accogliere i bambini e le bambine da 0 a 6 anni e le loro famiglie ci sarà BibliOrso – l’orsetto custode delle mille e una storia – con tante belle e divertenti letture di qualità, per condividere emozioni e trascorrere un pomeriggio in compagnia all’insegna del sorriso.



Il personale bibliotecario e le volontarie NpL di Trapani coinvolgeranno le famiglie nell´avventura dell´ascolto attraverso la proposta e la lettura di albi illustrati di valore per contenuti e immagini.



Piccoli e grandi potranno curiosare tra i libri messi a disposizione dalla biblioteca, incontrare altri bambini e genitori e potranno lasciarsi contagiare dalla magia delle storie raccontate.



Alla fine dell’incontro, per chi ne avesse voglia e previa iscrizione, sarà possibile scegliere i libri da prendere in prestito per poter continuare, anche a casa, l’esperienza della lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli.



Gli incontri successivi si terranno l´ultimo giovedì di ogni mese:

27 febbraio, 26 marzo, 30 aprile e 28 maggio.



L’ingresso è gratuito e tutte le famiglie sono invitate.



Per ulteriori informazioni: tel. 0923.21506-21540; e-mail: fardelliana.tp@tiscali.it