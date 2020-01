Inserita in Politica il 24/01/2020 da Cinzia Testa Stagione teatrale Marsala, lunedì lo spettacolo sulla Shoah. L´assessiore Ruggieri: Lunedì 27 Gennaio, ricorrenza internazionale della “Giornata della Memoria”, l´Amministrazione comunale di Marsala ha inserito nel calendario della Stagione Teatrale uno spettacolo sull´olocausto. “Occorre insistere nel ricordare alle nuove generazioni fin dove può portare l´odio razziale, afferma l´assessore Clara Ruggieri. Anche con questo lavoro inserito nel programma teatrale, continuiamo il nostro impegno culturale contro quel periodo che ha offeso l´intera umanità e che non deve ripetersi mai più”. Lo spettacolo SHOAH…IL VALORE DELLA MEMORIA - Teatro “Sollima”, ore 21; ingresso gratuito - sarà portato in scena dal regista Massimo Graffeo, interprete assieme a Cinzia Bochicchio, Marilena Li Mandri, Federica Piazza, Azzurra Giardiello, Tommasso Rallo e Andrea Badalucco. Su musiche curate da Roberto Pellegrino, le letture tratte da "Figli in mutande. Per una memoria degli olocausti" di Francesco Mercadante; "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Ma anche le testimonianze di sopravvissuti nei campi di sterminio e passi tratti dai racconti sui bambini di Terezin, sugli esperimenti effettuati nei lager dal dr. Josef Mengele (chiamato “l’angelo della morte” o “lo zio”) sui “bambini-cavie”. Il regista Graffeo: “Le recenti dichiarazioni della senatrice Liliana Segre, sopravissuta alla deportazione nazista e oggi costretta a girare sotto scorta, mi hanno convinto ancor di più che per combattere odio, violenza, razzismo è necessario ricordare e non restare indifferenti. Non sono da meno le parole di Don Luigi Ciotti, qualche giorno fa a Marsala, il quale ha evidenziato che non si uccide solo con le armi, si uccide anche umiliando la vita delle persone. Uccidiamo ogni volta che emarginiamo, etichettiamo chi consideriamo diverso da noi”.