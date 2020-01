Inserita in Politica il 24/01/2020 da Cinzia Testa 23 progetti per economia, lavoro, ambiente e cultura: martedì 28 gennaio conferenza stampa per presentare il programma dei festeggiamenti per il centenario della Banca Sant´angelo Sei iniziative per le startup e la crescita economica e finanziaria delle famiglie e delle imprese del territorio, fra cui la missione in Marocco; dodici eventi culturali, fra i quali uno Speciale Premio Efebo d’Oro che dopo 41 anni torna nella Valle dei Templi, la splendida cornice che ne ospitò la prima edizione; cinque progetti per il supporto ai giovani, alle donne, al lavoro, all’ambiente e allo sport; nuovo logo e benefici speciali riservati ai soci.

Sono dedicati alla Sicilia i festeggiamenti del 2020 per i primi 100 anni di attività che la Banca popolare Sant’Angelo ha svolto a servizio delle comunità locali.

Il programma “Diamo vita al futuro, da 100 anni” sarà presentato in conferenza stampa martedì, 28 gennaio, alle ore 10,30, a Palermo, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Petyx, dal presidente Antonio Coppola e dall’A.d. Ines Curella. Saranno presenti i sindaci di Palermo, Leoluca Orlando, e di Licata, Giuseppe Galanti; il delegato all’Internazionalizzazione di Sicindustria, Nino Salerno, e il dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura, Dario

Cartabellotta; la presidente del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Egle Palazzolo, e il presidente del Telimar, Marcello Giliberti.