Inserita in Politica il 23/01/2020 da Cinzia Testa Lectio magistralis sulla domotica alberghiera per 36 anni del Ips Grimaldi di Modica alla C.R.E.A. di Ragusa Giovedì 30 gennaio presso l’Aula Corsi della C.R.E.A. l’esperto in Domotica Salvatore Battaglia svolgerà una Lectio Magistralis sulla Domotica Alberghiera.

Nell’ambito dei percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro, gli Studenti del Professionale Grimaldi di Modica oltre alla lectio magistralis svolgeranno uno training sulla Domotica Alberghiera, tale percorso si svolgerà in collaborazione con l’azienda C.R.E.A. di Ragusa, leader nel settore della integrazione di sistemi elettronici, audio e video.

Nel corso della lezione con la programmazione di un Tour Virtuale di una Villa e Casa domotica i ragazzi approfondiranno e sperimenteranno le capacità che ha un sistema domotico di controllare un hotel all’insegna del risparmio energetico e di una tecnologia sostenibile volta a migliorare la qualità della vita. Un settore, questo, che sta rivoluzionando la struttura edilizia da statica a dinamica, ovvero a servizio dell’uomo.

Referente Scolastico prof.ssa Laura Spataro





Esperto Domotica

Salvatore Battaglia