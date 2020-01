Inserita in Politica il 22/01/2020 da Cinzia Testa Agrigento, Risorgimento Socialista auspica la creazione di un campo largo tra le forze democratiche e progressiste per le elezioni amministrative Coerentemente con il documento che il partito ha sottoscritto a livello regionale con le forze di sinistra ( Articolo Uno, Leu, Verdi, Sinistra Italiana etc.) Risorgimento Socialista propone anche per la città di Agrigento la creazione di un campo largo in vista delle elezioni amministative che comprenda anche i movimenti e le associazioni civiche presenti sul territorio . " Risorgimento Socialista- dichiara il coordinatore regionale Nino Randisi- intende costruire un percorso con quanti, forze politiche, sociali, produttive e soprattutto cittadini, si riconoscono nei valori progressisti e riformisti alternativi a quelli delle destre populiste e reazionarie". "Per quanto riguarda la candidatura a sindaco- prosegue- riteniamo di non potere convergere su quanti hanno già manifestato la volontà di scendere in campo, compreso l´uscente Firetto". "Pertanto- conclude Nino Randisi- su queste basi intendiamo avviare un serio confronto tra i soggetti progressisti al fine di realizzare un programma di ripresa della città capoluogo, che possa esprimere una candidatura a sindaco, non legata al passato, largamente condivisa, nuova e alternativa".