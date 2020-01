Inserita in Politica il 21/01/2020 da Direttore ANMIL Trapani rinnovate le cariche per prossimo quinquennio Il 18 gennaio 2020 sono state rinnovate per i prossimi cinque anni le cariche ANMIL territoriali ( Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) con sede in via Orlandini 8 Trapani. Presidente, Antonio Salvatore Maiorana, vice presidente, Gioacchino "Gino" Adamo nonché consigliere regionale; consiglieri territoriali, Giuseppa Marino di Custonaci, Andreea Ramona Moise di Erice, Giuseppe Anselmi di Marsala, Mario Pollina di Buseto Palizzolo, Rocco Giuseppe Nizza di Alcamo.