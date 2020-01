Inserita in Politica il 15/01/2020 da Cinzia Testa Il primo evento solidale del 2020 per Anas G.E.S. Il gruppo Emergenza Sociale dell’Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha iniziato il nuovo anno all’insegna della solidarietà che lo contraddistingue:



invitati dal Presidente dell’ANFI Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Bagheria Cav. Vincenzo Miccoli, i membri Anas G.E.S. hanno potuto presenziare al pranzo solidale dello scorso 6 gennaio, il cui scopo era quello di regalare una serena Epifania ai meno fortunati.



Il pranzo, tenutosi al San Paolo Palace, ha permesso ai senzatetto palermitani di percepire l’atmosfera festosa e il calore della solidarietà.



Il presidente Miccoli non è nuovo a iniziative di tal tipo, ricordiamo ad esempio l’evento organizzato per la scorsa Epifania dal titolo “Il dono di un sorriso – se ti vedo senza sorriso prendo un colore e te lo disegno”, il cui scopo era quello di regalare una festa serena ai bambini con vite disagiate grazie alla collaborazione tra associazioni. Collaborazione che anche quest’anno non è mancata: erano presenti infatti volontari della Croce rossa e membri dell’Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sezione territoriale di Palermo.



Grazie alla collaborazione con Anas G.E.S. sono stati segnalati diversi senzatetto che hanno potuto così partecipare all’evento.

Presente all’evento anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che si è sempre contraddistinto per aver favorito iniziative benefiche e solidali, fin dal suo esordio nella vita pubblica, nel corso degli anni ’80, gli anni della c.d. primavera di Palermo. Anche questa volta il Sindaco di Palermo ha voluto essere presente in una giornata che ha testimoniato il valore della solidarietà nei confronti dei più’ deboli, regalando loro affetto e calore umano.