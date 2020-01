Inserita in Politica il 14/01/2020 da Cinzia Testa A febbraio l´Udc Sicilia vola in Cina per promuovere le offerte turistiche "Made in Sicily" Importante incontro ad Agrigento tra il Coordinatore Regionale dell´Udc in Sicilia, Onorevole Decio Terrana, insieme al Responsabile al Turismo dell’Udc, dott. Giuseppe Cannazza, con i vertici dell’Università Cinese e dell´Accademia delle Belle Arti di Shanghai.



L´incontro di Agrigento è stato produttivo e partecipato, e sarà adesso seguito da una serie di incontri programmati tra importanti operatori del settore Turismo Cinesi e Siciliani. I vari incontri si terranno a partire da Febbraio tra Shangai ed altre importanti realtà della Cina.



L’Onorevole Decio Terrana, così come tutto l’Udc Sicilia, si è sempre posto l’obiettivo di intensificare i rapporti tra i due Paesi, perché solo buoni Rapporti Politici Internazionali tra le autorità istituzionali di diversi Paesi possono far scaturire una conseguente attività di interscambio turistico-culturale e commerciale.



<< La “buona politica” deve essere prima di tutto preziosa per l´economia locale della nostra splendida Terra – comunica il Coordinatore Regionale dell’Udc in Sicilia – una Terra ricca di storia, arte, cultura e risorse naturali. A febbraio le Autorità Cinesi ospiteranno una nostra Delegazione Politica dell´Udc, assieme a diversi operatori turistici siciliani, che potranno incontrare i più grossi Tour Operator Cinesi, entusiasti e sempre più interessati alle offerte turistiche Made in Sicily >>.