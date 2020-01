Inserita in Politica il 14/01/2020 da Cinzia Testa Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 09:00 al Policlinico di Palermo



Venerdì 24 gennaio 2020 con inizio alle ore 09:00 e chiusura dei lavori alle ore 16:00, presso l’Aula Salomone del Policlinico Paolo Giaccone AOUP di Palermo, in Via del Vespro 129, si terrà una Giornata di studi che prende spunto dal testo “Fare gruppi: indicazioni per la clinica, la formazione, la ricerca” edito da Il Mulino e scritto da Serena Giunta e Girolamo Lo Verso, con contributi di Franco Del Corno, Flora Inzerillo, Giannone, Adriano Schimmenti.



«Il testo, pubblicato nel 2019 da Il Mulino, rielabora, sistematizza ed amplia il lavoro sul concetto di set(ting) e sulla esplicitazione dei "parametri" di gruppo. Oltre che sistematizzare il lavoro con i gruppi, il testo ha l´obiettivo di stimolare la psicologia clinico-dinamica ad affrontare un imprescindibile questione metodologica. E cioè, che se non si definisce con chiarezza e trasparenza il tipo di lavoro che facciamo, dove e come lo facciamo, con quali formazioni e valutazione, qualunque lavoro nel nostro contesto rischia di essere spontaneistico e astratto.» (Girolamo Lo Verso)



Interverranno, per il Policlinico, Barbagallo, La Barbera, Vernuccio, per il Corso di laurea in psicologia, interessati alla clinica, alla cura, alla ricerca, Di Blasi, Mannino, Giannone, Giordano. Oltre agli autori del testo gli interventi saranno di Oliveri, Lo Coco, Ustica, Giordano, Giannone, Inzerillo, Schimmenti. Il coordinamento della giornata sarà a cura di Flora Inzerillo.



All’apertura dei lavori sono previsti i saluti istituzionali di: facoltà di medicina, corso di laurea in psicologia, lumsa, ordine psicologi. Introduce Inzerillo, responsabile psicoterapia dipartimento di geriatra, con relazioni dei professori: Lo Verso, Oliveri, Lo Coco.



Ingresso libero e gratuito.



«Fare gruppi. Indicazioni per la clinica, la formazione e la ricerca



Come funziona il lavoro psicoterapeutico, e più ampiamente clinico? Che cosa lo caratterizza? Che cosa può produrre il cambiamento terapeutico? Sulla base di tali interrogativi il volume esplora a fondo il «fare gruppi» come dimensione delle relazioni umane, definendo le condizioni ottimali perché il dispositivo gruppale sia efficace e risponda ai bisogni per i quali è stato attivato. Nella riflessione sui diversi aspetti del suo funzionamento, di particolare importanza il problema della operatività clinica, della formazione dei terapeuti, della correttezza della prassi operativa, della ricerca e dei side effects, ovvero come far sì che il gruppo corrobori i processi di crescita ed evolutivi e non rafforzi invece spinte regressive.»



Serena Giunta



Psicologa e psicoterapeuta gruppoanalista, è docente all’Università LUMSA S. Silvia, Palermo. È stata componente del gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute per l’elaborazione delle Linee di Indirizzo per la Salute Mentale in Italia.



Girolamo Lo Verso



E’ docente e formatore di Psicoterapia, Past President dell’SPR Italia, Past President della COIRAG e della Divisione di Psicologia Clinica della SIPs, nonché Direttore scientifico della Scuola di Psicoterapia di gruppo e PolisAnalisi di Roma.



Serena Giunta e Girolamo Lo Verso, “Fare gruppi: indicazioni per la clinica, la formazione, la ricerca”, Il Mulino ed., Bologna, 2019.



