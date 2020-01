Inserita in Cronaca il 13/01/2020 da Cinzia Testa “La befana per i meno fortunati”: una mattinata solidale per aiutare chi è stato svantaggiato dalla vita Si è svolta ieri a Villa Trabia l’iniziativa solidale “La befana per i meno fortunati”. Una mattinata di beneficenza in cui tre associazioni hanno deciso di collaborare per dare una mano ai più bisognosi. Stiamo parlando dell’associazione Amici degli Animali Palermo, che organizza di frequente giornate di adozione di animali proprio a Villa Trabia, del Gruppo Emergenza Sociale dell’Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) il cui scopo quotidiano è quello di prestare soccorso ai più bisognosi, e dell’Associazione Alab, Associazione di liberi artigiani – artisti Balarm, nata nel 2010 con lo scopo di riqualificare il centro storico, il mondo dell’arte e dell’artigianato ridando vita ai vecchi mestieri.



Questa collaborazione di tre anime sociali diverse, ma unite per l’occasione, ha portato alla realizzazione di una mattinata solidale variegata:



se da un lato il gruppo Ges ha avuto la possibilità di raccogliere beni di prima necessità, come indumenti, farmaci o alimentari, dall’altro l’associazione Amici degli Animali ha svolto il servizio di adozione dei cuccioli senza casa. In questo contesto l’associazione Alab ha esposto il suo artigianato artistico destinando il 30 percento del ricavato in beneficenza.



Una domenica mattina di collaborazione che ha riscosso un grande successo, come si è potuto riscontrare dal numero di donazioni che hanno riempito gli stand. Ben vengano in futuro analoghe iniziative di tal natura che, con un’unica manifestazione concentrano gli sforzi di associazioni e persone tesi a fare il bene a chi è stato svantaggiato dalla vita.