«Il Sindaco Tranchida la smetta di querelare pretestuosamente i dissidenti, l'amministrazione ha violato il regolamento sulle sponsorizzazioni» " Le dichiarazioni del Sindaco di professione Tranchida sull'illegittima sponsorizzazione degli eventi del Natale organizzati dal Comune di Trapani, " assumono il sapore dell'approssimazione e del qualunquismo, al pari del giocar sporco -di qualche testata giornalistica- sulla disinformazione pubblica alimentando l'odio al consigliere dissidente "nonché "enfant prodige fallito" (prendo in prestito le parole del primo cittadino usate in replica ad una mia osservazione sull'ex Mattatoio lo scorso agosto)."



A dirlo è Giuseppe Lipari Consigliere comunale della Città di Trapani, che risponde così alla replica del Sindaco Tranchida in merito alla sponsorizzazione degli eventi di Natale ad opera della City Green Light (società privata), in violazione del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni.



“ Il Sindaco, che trapanese non è, - continua il consigliere - dovrebbe smetterla di scappare dal confronto querelando pretestuosamente tutti quelli che la pensano diversamente da lui, con la complicità di qualche testata locale dedita ad “approfondimenti giornalistici vacui” che, per partito preso, si ostina a coprire il disastroso operato di questa Amministrazione, ormai evidente agli occhi di moltissimi cittadini, pentiti di aver votato Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani. Contrariamente a quanto asserito da qualche giornale di regime, l’ipotesi iniziale da me prospettata é corretta e priva di contraddizioni. Infatti è proprio il Comune ad aver organizzato la rassegna “Natale Mediterraneo” e non l’Ente Luglio Musicale Trapanese, relegato a mero collaboratore tecnico-logistico, come si evince dalla locandina utilizzata come immagine di copertina sulla pagina facebook e dal sito istituzionale del comune. Circostanza confermata ulteriormente dall’accordo di collaborazione e dalla direttiva prot. 108758 del 05.12.2019 a firma dell’assessore D’Ali.



Nondimeno – continua Lipari - se così non fosse, non si capirebbe la necessità della delibera di Giunta n. 424/2019 che a pag 4/7 riporta espressioni come:

- “Atteso che è intendimento del Comune di Trapani realizzare, in occasione delle festività natalizie, un complesso di iniziative culturali, artistico e ricreative, ivi comprese la realizzazione di luminarie natalizie”



- “Avvalersi, per la realizzazione del programma di cui al punto precedente, della collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese al quale sarà affidata l’intera organizzazione e gestione delle attività, previo accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000.”



Non mi pare che fino ad ora ci sia stata una delibera di giunta per ogni iniziativa dell’Ente Luglio Musicale. Il mancato rispetto del regolamento comunale é insomma evidente. E sulla vicenda faranno chiarezza le autorità competenti nelle rispettive sedi.

La prevenzione la fa la Buona Politica ma purtroppo in presenza di mala-gestione e mala-politica é necessario che intervengano gli organi deputati a fare Giustizia.



Per ovviare alle proprie lacune l’amministrazione comunale potrà frequentare i molteplici corsi di formazione organizzati gratuitamente dall’ANCI, ma non credo esistano corsi di bon ton e moderno saper vivere. Quelli si che servirebbero.”



Trapani 11 gennaio 2020 Giuseppe Lipari