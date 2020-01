Inserita in Politica il 09/01/2020 da Cinzia Testa "Il 17 Gennaio ad Alcamo un workshop sul valore strategico della presenza online della nostra impresa Venerdì 17 Gennaio 2020 si terrà ad Alcamo il seminario gratuito “L’impresa online. Miraggio o opportunità?".



Organizzato dalla società di consulenza Dbway, l’evento è rivolto a imprenditori, titolari di azienda, CEO, professionisti e consulenti di area fiscale, commerciale e marketing e, in generale, a tutti coloro che gestiscono attività commerciali che sono, o vorrebbero essere, presenti online.



Molti sono i fattori che influenzano il successo o meno di un´impresa che decide di investire online. A prescindere dal tipo di attività basta poco per renderci conto di essere ben lontani dal principio del minimo sforzo massimo risultato.



Il web offre numerose opportunità di sviluppo della nostra impresa a patto che vengano soddisfatte una serie di condizioni non sempre evidenti.



Le figure che entrano in gioco non sono soltanto professionisti dell’informatica cosi come le competenze non sono solo, ad esempio, quelle del marketing. A seconda della tipologia di prodotto o di servizio, delle aree geografiche, della lingua e di altre caratteristiche gli attori chiamati ad interpretare il proprio ruolo saranno differenti e andranno dallo sviluppatore software al traduttore linguistico.



Quali sono i nostri clienti e come è cambiato il processo di acquisto e vendita? Quali sono i settori in via di sviluppo e quali approcci utilizzare per risultare vincenti? Molte di questi quesiti troveranno risposta in questo seminario.



Un seminario “pratico” che, abbandonati i tecnicismi, utilizzerà degli esempi reali per suggerire modelli di sviluppo e gestione di business online.



Il workshop proposto da Dbway offre una panoramica sui vantaggi dell’utilizzo di metodi e tecnologie per lo sviluppo del proprio business online e inquadra in una visione più ampia – e costruttiva – la necessità di adeguarsi alle nuove norme in materia di privacy, volendo cogliere questi adempimenti come l’occasione per iniziare o accelerare la trasformazione digitale nelle imprese.