Inserita in Politica il 09/01/2020 da Cinzia Testa Il dott. Gaspare Ingargiola nominato Responsabile regionale UNPI Il Presidente dell’Unione Nazionale Professionisti Italiani, il dott. Salvatore Vigorini, ha nominato il dott. Gaspare Ingargiola Responsabile regionale UNPI.



L’UNPI ha come obiettivi: tutelare gli interessi dei Liberi Professionisti; promuovere una elevata formazione professionale dei Professionisti; promuovere l’incontro ed il dialogo tra i Professionisti appartenenti alle diverse categorie al fine di creare interscambi tra di loro; promuovere la cooperazione con tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia i cui scopi e il cui operato siano in sintonia con gli scopi sociali dell’UNPI; organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra soggetti pubblici e privati coinvolgendo gli associati.



Gaspare Ingargiola, già responsabile provinciale CIFA e responsabile CIFA delle relazioni industriali con la Tunisia, dopo la nomina a responsabile regionale UNPI ha così dichiarato: “sono molto grato al Presidente Vigorini per la nomina; è un onore per me rappresentare a livello regionale una federazione, l’UNPI, che ha lo scopo di unire i vari ordini professionali ed orientata a favorire la crescita delle imprese siciliane e lo sviluppo di sistemi innovativi”.