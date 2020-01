Inserita in Politica il 03/01/2020 da Direttore Da oggi si parte alla ricerca dei vincitori del concorso “La coppia perfetta” e il “Matrimonio Perfetto” Al via oggi il tour del camper dell’amore, l’iniziativa romantica di Sposami, il salone nazionale del matrimonio punto di riferimento nel Sud Italia, in programma al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania dall’11 al 19 gennaio che, con il

Un cuore gigante su quattro ruote ,torna finalmente on the road, alla ricerca dei vincitori dei concorsi “AAA Cercasi La Coppia Perfetta 2020” e “Vinci il Matrimonio Perfetto”.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sentimenti, che, in collaborazione con Madisì, il portale del matrimonio di Sicilia e Mi Sposo Tv, passerà dalle piazze più suggestive dell’isola, alla ricerca dell’amore puro, fatto di gioia e di complicità tra due giovani, a cui donare migliaia di eservizi dei migliori top player del settore wedding, che, lasceranno tutti a bocca aperta.

“Galeotta fu” la semplicità e la spontaneità: tutte le coppie che sentono di avere queste caratteristiche uniche, saranno invitate a salire a bordo, e a mettersi in gioco insieme ad uno staff speciale, per sfidare la dea bendata a suon di selfie e di baci appassionati.

Il tour è attivo da oggi e farà tappa in tutte le province della nostra regione, ma sarà anche possibile richiedere una fermata chiamando il numero 3938524015.

Ecco le tappe del tour: https://www.sposamiexpo.it/segui-il-camper-dellamore/

I concorsi:

“AAACERCASI LA COPPIA PERFETTA

”: le coppie più “belle” in quanto originali e innamorate, verranno selezionate per diventare la coppia perfetta 2020 e sfilare come veri “modelli” sotto le luci da show della sala eventi di Sposami, domenica 19 gennaio. Durante la serata super glamour, dopo una serie di prove emozionanti e divertenti, i protagonisti verranno giudicati da una giuria qualificata che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori del viaggio per due persone in business class a Dubai, messo in palio da Fly Dubai.

VINCI IL MATRIMONIO PERFETTO: anche quest’anno sarà possibile vincere un intero matrimonio, semplicemente venendo in fiera alle ciminiere dall’11 al 19 gennaio e compilando un coupon. Durante la serata del gran gala, prevista per domenica 19 gennaio, alla presenza di un notaio, verranno estratti i nomi della coppia vincitrice che si aggiudicherà: uno straordinario abito da sposa, raffinato e magico, con delle linee che mescolano tradizione e nuove tendenze grazie a Atelier Via Colonna; allo sposo invece, la classe super ricercata dell’abito Made in Italy, messo in palio da Trend Adrano. Le damigelle della sposa verranno vestite con lo stile raffinato di Sangiorgio 1966. Al look del grande giorno penseranno hair stylist professionisti… il Barbiere - Modhair renderà impeccabili la barba e i capelli dello sposo; mentre Modhair curerà la chioma della sposa, seguendola ad ogni passo nella preparazione del grande giorno. La Effe car autonoleggi si occuperà di accompagnare la sposa, garantendo un arrivo in grande stile in Chiesa, che verrà decorata con grande cura per i dettagli da Intrecci fiori d’arte. Il nido d’amore della coppia estratta, sarà, sin dai primi giorni del matrimonio, arredato all’insegna del design all’avanguardia, grazie ad Arredo Tre e Stosa Store, che, rispettivamente, mettono in palio un Tostapane Smeg Union Jack e un’impastastrice Smeg di colore rosso. Le partecipazioni verranno realizzate da Chiara eventi wedding decor, mentre l’intrattenimento musicale durante la cerimonia e ai festeggiamenti è assicurato dagli artisti della Sikula retrò. La naturale bellezza della sposa verrà valorizzata dalle sapienti mani della make up artist, punto di riferimento nel Sud Italia, Paula Niculita e il racconto per immagini del fortunato “giorno del sì”, verrà affidato al fotografo Alessandro Grasso. A realizzare un romantico film con i frame più toccanti dell’evento, ci penserà Francesco Pagano con le sue riprese, inoltre tutta la cerimonia verrà resa unica grazie all’accoglienza degli invitati che verrà omaggiata dalla Compagnia curiosi incanti, alle fontane fredde “Sparkular” di Lions Service Group e all’intrigante servizio di selfie mirror a cura di Soluna eventi. Un festeggiamento curato nel minimo dettaglio e senza stress grazie al servizio di wedding coordinator di Valeria Di Guardo. Norcinape, sarà l’ingrediente sfizioso, offrendo un aperitivo al termine della cerimonia in Chiesa, poi gli sposi e i loro invitati verranno accolti nella splendida cornice messa in palio da Opificium. All’evento ci sarà anche spazio per un ammaliante tocco di chic esotico, grazie al corner sushi offerto da Dakoky Sushi Fusion – Catania. E, alla fine dei festeggiamenti, gli innamorati potranno godersi i primi due giorni da marito e moglie, in un’atmosfera di sofisticato relax, grazie a uno straordinario soggiorno in una suite presidenziale, offerto da Diamond hotel.

È ancora possibile scaricare l’invito omaggio per accedere in fiera https://www.sposamiexpo.it/invito-omaggio-2020/