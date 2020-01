Inserita in Sport il 01/01/2020 da Direttore Costa Gaia due giorni di valori e sport a San Vito Lo Capo Anche l’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, grazie all’entusiasmo nato dall’incontro fra Gaetano Lo Monaco, direttore generale del torneo, e l’assessore allo sport, Nino Ciulla, si è messa al fianco del Trofeo Costa Gaia mettendo a disposizione la struttura in sintetico che sorge nella ridente cittadina turistico-marinara. Un primo passo verso una presenza maggiore così come auspicato dall’esponente della giunta Peraino.



Nell’impianto sanvitese, in concomitanza con la fase “Anteprima”, il XXXIII Costa Gaia - XI Conad Cup ha dato vita ad un raggruppamento under 15 al quale hanno preso parte due formazioni dell’Adelkam e poi Fortitudo Bagheria, Aurora Mazara, Accademia Sport Trapani ed EuroCalcetto Palermo.



Il direttore Lo Monaco al termine delle due splendide giornate (sabato 28 e domenica 29) ha voluto sottolineare “come in manifestazioni di questo tipo poco importi il risultato e che invece contino molto i valori, l’unione e il divertimento nello stare insieme”. Il dirigente, a nome di tutta la Scuola Calcio Adelkam, ha poi voluto esternare un ringraziamento forte e particolare a tutta l´amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ed in particolare al sindaco Giuseppe Peraino e all´assessore allo sport Nino Ciulla, senza dimenticare l’aiuto concreto del presidente della locale società di calcio Francesco Mangiapane e l’ospitalità della struttura recettiva Pineta Village cha ha accolto tutte le squadre partecipanti.