Inserita in Politica il 01/01/2020 da Direttore Capodanno Sicuro controlli a tappeto a Mazara e due arresti ad opera dei Carabinieri E’ iniziato all’insegna della sicurezza il 2020 a Mazara del Vallo: oltre 200 persone, 90 veicoli controllati uso di etilometro diverse sanzioni elevate per condotte irregolari e 2 arresti. Questo è il bilancio delle attività svolte dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per questo inizio di nuovo anno.

Il dispiegamento di uomini e mezzi impiegati nelle ore della notte di San Silvestro ha consentito di procedere all’arresto per furto aggravato del 51enne castelvetranese CALAMIA Nardino, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e del giovane tunisino FATNASSI Hazem, per evasione dagli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, a seguito di una richiesta d’intervento da parte di un cittadino, hanno arrestato in flagranza di reato il CALAMIA sorpreso a rubare un ingente quantitativo di agrumi,l’immediata perquisizione eseguita, sulla vettura del soggetto, consentiva di rinvenire e sequestrare ulteriori 100 kg di frutta poco prima derubata, restituita al legittimo proprietario.

Stessa sorte è toccata al 19enne tunisino riconosciuto dalla pattuglia dei Carabinieri di Campobello mentre si trovava all’interno del bar “Garetti”,intento a conversare tranquillamente con dei connazionali, anziché a casa in regime di arresti domiciliari.

Le attività condotte dell’Arma, costantemente impegnata nei diurni servizi di prevenzione e repressione delle condotte criminose, hanno registrato, proprio a ridosso della notte di capodanno, un ulteriore incremento in termini di impegno e di risorse. Gli sforzi profusi hanno così garantito una adeguata cornice di sicurezza che ha dato modo alla cittadinanza di festeggiare l’avvento del nuovo anno nella massima serenità.