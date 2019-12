Inserita in Cultura il 20/12/2019 da Rossana Battaglia Idee d´autore per il Natale Dopo i primi due focus dedicati a Enrico De Tomi e Salvatore Marchese, oggi, la Galleria Fidia propone due artisti dediti alla pittura ludica e giocosa ma solo apparentemente dato che entrambi affondano le loro radici in terreni decisamente profondi.

Franz Borghese , prendendo spunto dall´ Espressionismo ideologico tedesco di Otto Dix e H. Bosch e sulla scia di tanta tradizione figurativa caricaturale italiana da Mino Maccari a Leo Longanesi, rappresenta nelle sue opere la società dei consumi e le alienazioni della borghesia cittadina attraverso stereotipi grotteschi che lo rendono un vero e proprio commediografo dei paradossi del mondo. , prendendo spunto dall´ Espressionismo ideologico tedesco di Otto Dix e H. Bosch e sulla scia di tanta tradizione figurativa caricaturale italiana da Mino Maccari a Leo Longanesi, rappresenta nelle sue opere la società dei consumi e le alienazioni della borghesia cittadina attraverso stereotipi grotteschi che lo rendono un vero e proprio commediografo dei paradossi del mondo. Bruno Donzelli in analogia con una pittura teatrale, mette in scena una vera enciclopedia dell´arte contemporanea invitando il pubblico ad interagire con irriverenza di fronte alle orme dei grandi padri delle avanguardie storiche. Con cromatismi accesi e felici, caratterizzanti la sua personalissima cifra stilistica dal linguaggio ironico e dissacrante, nelle sue opere rivisita gli ultimi 100 anni della storia dell´arte.

