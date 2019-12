Inserita in Politica il 20/12/2019 da Cinzia Testa Inps incontra la cittadinanza Giovedì 19 dicembre, la direzione INPS di Trapani ha incontrato i cittadini, nel corso di un evento organizzato allo scopo di illustrare i servizi e presentare le attività svolte dall’Istituto in ambito provinciale.

L’incontro - che si è svolto nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e delle parti sociali – ha consentito di esaminare numerosi aspetti della realtà socio-economica del territorio di riferimento, partendo proprio dai dati elaborati dall’INPS.

La loro lettura – ha ricordato il direttore provinciale INPS Valeria Fabriano – evidenzia anche in provincia di Trapani la diminuzione del numero complessivo di artigiani e commercianti e un progressivo aumento delle prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Dis-coll, DS agricola), a conferma della grave crisi economica che ha colpito duramente il territorio trapanese.

Oltre a sottolineare l’importante ruolo svolto, per l’intera Sicilia, dalla sede di Trapani, con la costituzione dei Poli per le certificazioni di Ape sociale e per la gestione delle prestazioni ex IPSEMA di malattia dei lavoratori marittimi, la d.ssa Fabriano ha altresì posto in evidenza il dato relativo ai rapporti di lavoro fittizi annullati dal corpo ispettivo, nonché gli importanti risultati conseguiti dalla vigilanza ispettiva rispetto al recupero contributivo, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

All’incontro sono intervenuti il direttore del Patronato INCA CGIL, Liria Canzoneri, il rag. Como in rappresentanza dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, il Segretario generale CGIL Trapani, Filippo Cutrona, il Segretario generale UIL Trapani, Eugenio Tumbarello, l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, Dario Safina, il Responsabile del Centro per l’Impiego di Trapani, Vito Vanella, e il Presidente del Comitato regionale INPS Sicilia, Girolamo Binaggia.