"Natale a Marsala": le mostre allestite in biblioteca Si potranno visitare per tutto il periodo natalizio le mostre allestite nella Biblioteca comunale "S. Struppa" di Marsala. Si tratta di due interessanti esposizioni, promosse dall´Assessorato alla Cultura diretto da Clara Ruggieri e coordinate dalla d.ssa Milena Cudia. La prima, la mostra storico-documentaria "Marsala nella Grande Guerra: 1915-1918", è stata allestita a conclusione di un progetto formativo che ha coinvolto gli studenti di quattro Istituti superiori. Curata dal Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini e dell'Archivio Storico, rappresenta un significativo excursus storico sul contributo della nostra città durante la Prima Guerra Mondiale, dell'incredibile mobilitazione della cittadinanza per sopperire a tutte le necessità dei nostri militari al fronte e a tutte le difficoltà delle loro famiglie. L´altra mostra, "Elisa Trapani: le parole del sentire", è invece un´esposizione sulla produzione letteraria della scrittrice marsalese, realizzata dagli alunni del Liceo Classico con il supporto della Biblioteca comunale. Ritenuta una delle autrici "rosa" più celebri d 'Italia, Elisa Trapani tra gli anni '40 e gli anni '80 ha pubblicato ben 77 romanzi con importanti case editrici, nonchè circa duemila scritti narrativi - novelle, racconti, favole - su importanti riviste e periodici.