Tutela dell´ambiente con azioni concrete di sensibilizzazione con ANAS I'A.N.A.S, Italia zonale di – Collesano, nel persegue l´obbiettivo di tutela e promozione del benessere inteso anche come armonia e sinergia tra l´essere umano e il territorio. ,

ha deciso per l´anno 2019/2020 di sostenere e aiutare in alcuni importanti progetti tra cui:

Il progetto di recupero e sistemazione del sentiero “Madonna delle Nevi” , un percorso di circa 500 ricco di storia e ricchezze naturali che si trova lungo il costone che lambisce il torrente Roccella , passa sotto l´antico Castello medievale, arriva alla chiesa “dell’Annunziata Vecchia ” e confluisce nell´altro antico percorso denominato “Madonna delle Nevi.”.

A tale scopo, ha dedicato un primo intervento di bonifica nella giornata di Domenica 15 Dicembre, attraverso con i propri soci volontari e i 26 corsisti del corso di motoseghisti e decespugliatori organizzato con il Centro Studi Sicurezza Qualità Ambiente di Trapani che ringraziamo anticipatamente , per aver condiviso questa nostra iniziativa che gratuitamente hanno dedicato del tempo, energie e risorse per un progetto storico culturale e paesaggistico attuando una prima fase di riqualificazione del Sentiero “ Madonna delle Nevi” .

Questo progetto di ripristino e valorizzazione sarà articolato in più attività che il (L’ A.N.A.S.) Associazione Nazionale di Azione Sociale, zonale di Collesano Ente Terzo Settore, oltre che con le competenze individuate all´interno della propria associazione, intenderà realizzare con la collaborazione di enti ed associazioni e Cittadini, che meglio potranno perseguire le singole fasi:

Il programma del progetto è cosi ben articolato, che con nota dell Ufficio del Sindaco avente Prot. 12.487 del 13 Dicembre c.a, ha accolto questa nostro iniziativa, ritenendola coerente con “le finalità istituzionali del Comune di Collesano e con gli obiettivi e programmi dell´Amministrazione, individuati nel recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche , culturali e delle tradizioni”.

Entro la fine di gennaio precisa il presidente dell’A.N.AS. Collesano Antonino Vara , verrà attuato un altro intervento di manutenzione del percorso coinvolgendo anche le scuole .

Successivamente si terrà una terza fase per il ripristino dei muretti a secco.

Chiunque vuole sostenere anche economicamente questa nostro progetto lo potrà fare donando un contributo sul C.C..B. IT10YO89764331000000030896

Banca Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana intestate all’A.N.A.S. zonale di Collesano , causale “donazione sentiero Madonna delle Nevi”.

Oppure in contanti presso la sede di Via Tommaso Villa n. 1