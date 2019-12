Inserita in Cronaca il 18/12/2019 da Rossana Battaglia Pantelleria: il 2019 un anno di eventi sportivi. L’Assessore Antonio Gutterez presenta gli eventi organizzati e patrocinati e annuncia una programmazione 2020 ancora più ricca Pantelleria: il 2019 un anno di eventi sportivi.

L’Assessore Antonio Gutterez presenta gli eventi organizzati e patrocinati e annuncia una programmazione 2020 ancora più ricca







È doveroso presentare ai nostri concittadini anche il lavoro svolto nel campo dello Sport. Con l´anno 2019 abbiamo voluto intraprendere un cammino di crescita che, basandosi sui cinque anni di governo dell´isola, creeranno una base solida per lo sviluppo delle attività sportive sul nostro territorio.



Il Comune ha da subito sposato l´idea di accrescere le attività poste in essere e, seppur partendo da zero o quasi, sia in termini di impieghi finanziari che di programmazione, oggi ha allacciato una serie di rapporti con associazioni di spicco a livello locale e non solo, da ritenere che i prossimi anni saranno forieri di grandi soddisfazioni.



Mi preme altresì di comunicare ai cittadini panteschi che entro il mese di febbraio 2020 verrà pubblicata la programmazione per il prossimo anno.



Elenco impegni 2019 su capitoli Sport:



· MARATONA DI NEW YORK



· CORSO DI APNEA E CONVEGNO CON GIANLUCA GENONI



· STAGE ESTIVO CALCETTO



· STAGE ESTIVO BASKET



· PANTELLERIA CICLO TRAIL



· CORSO DI VELA in collaborazione con la LEGA NAVALE ITALIANA sez. Pantelleria



· ISTITUZIONE SCUOLA FEDERALE DI TENNIS



· TORNEI ESTIVI DI TENNIS



· ACQUISTO ATTREZZATURE BADMINTON



· SISTEMAZIONE CAMPETTI POLIVALENTI KAMMA E CONCESSIONE CONTRIBUTO 6500 PANTELLERIA C5 (+1.500,00 € rispetto al passato)



· CONCESSIONE CONTRIBUTO 5.700,00 € PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPETTI DI KAMMA



· PROSSIMA SISTEMAZIONE MANTO



· CONCESSIONE CONTRIBUTO €2370 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPETTI POLIVALENTI DI SCAURI (sport vari).



· CORSO DI GUIDA SICURA E SPORTIVA 21 e 22 dicembre 2019 riconosciuto dalla Federazione Motociclismo Italiana.



SOLO PATROCINI



· PANTELLERIA TRAIL (corsa campestre)



· STAGE DI BADMINTON (badminton)



CONCESSIONE USO GRATUITO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PER SPORT VARI



La programmazione 2020 è già a buon punto. Le risorse a disposizione dello Sport aumenteranno ancora per contribuire a diffondere altre attività fisiche ed aumentare il numero di manifestazioni sportive.