Inserita in Cronaca il 18/12/2019 da Rossana Battaglia Partanna, Giunta approva progetti da oltre 1mln e 335mila euro per le strade rurali

Catania: “Continuiamo a sostenere l´agricoltura come grande risorsa del territorio”



PARTANNA. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato due progetti esecutivi per la ristrutturazione delle strade rurali “Formeca – Biggini” e “Pecorelle - Santa Barbara” per un importo complessivo di oltre 1mln e 335mila euro. I progetti sono stati presentati all´Assessorato regionale all´Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea nell´ambito del Psr (Programma di Sviluppo rurale) 2014 - 2020 che prevede misure di sostegno e investimenti nello sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell´agricoltura e silvicoltura. In particolare gli interventi saranno indirizzati al miglioramento della viabilità interaziendale delle due strade rurali di accesso ai terreni agricoli. Per la riqualificazione della strada “Formeca Biggini” è stata avanzata richiesta di finanziamento per 680.752,00 euro mentre per la “Pecorelle – Santa Barbara” è stata inoltrata istanza di partecipazione all´avviso regionale per 655mila euro. “Prosegue l´impegno dell´amministrazione comunale per il reperimento dei fondi necessari all´ammodernamento delle strade rurali del territorio allo scopo di colmare quel gap infrastrutturale che purtroppo si riscontra a diversi livelli in tutti i centri siciliani – afferma il sindaco Nicolò Catania -. Già nel precedente mandato avevamo ottenuto uno stanziamento di 683mila euro per il rifacimento della strada interpoderale ´San Martino´ e altri 585mila euro per la ristrutturazione della strada privata “Donzelle, Bagarelle, Torre”. Adesso con questi due nuovi progetti va dunque avanti l´azione amministrativa tesa a garantire l´accessibilità ai propri fondi alle aziende agricole partannesi attraverso l´intercettazione delle opportunità offerte dalle misure comunitarie predisposte dall´Ue e provvedendo alla sistemazione e manutenzione di tutte le strade di campagna di ambito comunale”. “Queste somme – conclude l´assessore ai Lavori Pubblici Nicolò La Rosa – serviranno a collegare meglio i poderi e a dare un aiuto alla piccola economia locale agevolando i proprietari di aziende agricole che oggi fanno fatica ad arrivare a fine mese. Vogliamo trasmettere il messaggio che l´agricoltura e tutti coloro che vi lavorano sono una risorsa e una grande fonte di ricchezza, sia sotto il punto di vista salutistico che finanziario, del nostro territorio”.