Inserita in Politica il 18/12/2019 da Cinzia Testa Convocata per il 20 dicembre un seduta aperta del consiglio comunale aperto per l´aeroporto di Birgi Una seduta aperta del Consiglio Comunale di Erice per discutere delle prospettive di sviluppo del territorio collegate allo scalo aeroportuale di Birgi.



E´ questo l´obiettivo della odierna convocazione con cui il Presidente del Consiglio comunale di Erice, Luigi Nacci, ha convocato i consiglieri per la seduta in programma venerdì 20 dicembre, alle ore 17,00 presso il palazzo comunale di Erice.



Alla seduta, a cui interverranno il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ed la Sindaca di Erice Daniela Toscano, sono stati invitati operatori commerciali ed imprenditori locali.