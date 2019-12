Inserita in Politica il 17/12/2019 da Cinzia Testa Nuova protesta dei sindacati dei Pensionati trapanesi “per un diritto di civiltà, di una vita decorosa e per l’aumento della platea dei beneficiari della quattordicesima” Pensionati, mercoledì 18 dicembre ore 10 alle 12



Si terrà a Trapani mercoledì 18 dicembre dalle 10 alle 12 davanti la Prefettura della città in piazza Vittorio Veneto, il sit in organizzato dai sindacati dei Pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil per protestare, spiegano “contro la posizione del Governo che sembra trattare i pensionati come fossero quasi ‘invisibili’ stabilendo per loro un aumento annuo di appena tre euro, non riconoscendo il fatto che nel nostro Paese vivono 3 milioni di cittadini che versano in condizione di non autosufficienza, e la maggior parte di essi sono anziani”. “Protesteremo – spiegano il segretario Spi Cgil Trapani Franco Colomba, Fnp Cisl Palermo Trapani Rosaria Aquilone, Leonardo Falco, segretario generale Uilp Trapani Stu Tp Nord e Vita Angileri, segretario generale Uilp Trapani Stu Tp Sud– per ribadire il diritto alla civiltà, il diritto a una vita decorosa dei nostri pensionati. una minore diseguaglianza sociale. Il governo ascolti dunque le nostre richieste per l’approvazione di una legge sulla non autosufficienza, la piena rivalutazione delle pensioni, e l’incremento dei beneficiari della quattordicesima. Fondamentale anche la riduzione delle tasse con il ripristino della proporzionalità della tassazione per tutti e una seria lotta all’evasione e all’elusione fiscale, che grava sulle tasche delle famiglie del nostro territorio spesso supportate proprio dai pensionati”. Fra gli altri punti della piattaforma dei sindacati dei pensionati anche il diritto a curarsi, con il superamento delle lunghissime liste d’attesa; l’abolizione del superticket; con i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti e uguali in tutto il Paese e investimenti nella medicina del territorio, nelle cure intermedie e nella domiciliarità. Tutti punti dunque che porteranno il prossimo mercoledì 18 dicembre a Trapani alla nuova protesta di piazza. “Il governo ci ascolti! Nella legge finanziaria in corso di approvazione inserisca i provvedimenti per i pensionati”, concludono.