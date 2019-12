Inserita in Cultura il 12/12/2019 da Cinzia Testa Oggi esce “Per una volta” - il nuovo brano di DENSO Un altro singolo per il cantautore palermitano, che con questa ballata rock ci parla di sogni, dei sacrifici fatti per inseguirli, della voglia di realizzarli. E lo fa coniugando con successo le sonorità del pop rock statunitense col nostrano indie italiano. Per quanti non lo conoscessero possiamo dire che da oggi potreste farvi sorprendere da DENSO, al secolo Roberto Giangreco. Cantautore emergente e “alchimista” navigato, che con talento riesce a bilanciare al meglio gli stili musicali a lui favoriti, creando uno stile fresco e originale. Per capire appieno DENSO è opportuno svelare una parte del suo passato. Sin da giovanissimo, a Palermo, sua città natale, calca i primi palchi guidando diverse band locali e attingendo a piene mani dal rock americano e dal brit-pop anglosassone. Da lì, la voglia di mettersi in gioco in prima persona, che lo porterà sul palco di Area Sanremo, dove incontrerà Leonardo Monteiro, col quale collaborerà al suo primo album Il mio tempo. Il nuovo singolo di DENSO, Per una volta è disponibile da oggi sia su Spotify che su Youtube.