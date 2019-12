Inserita in Politica il 11/12/2019 da Cinzia Testa Marsala: restaurato il monumento al Ten. Col. Sommaruga Inaugurato ieri a Marsala il restaurato Monumento dedicato al Ten. Col. Erminio Sommaruga. L´opera marmorea - il cui restituito decoro è stato finanziato dal Ministero della Difesa - è ubicata in contrada Fiumara Sant´Onofrio. Qui, nel luogo in cui cadde l´Ufficiale di Artiglieria, la Sezione Interprovinciale Associazione Nastro Verde Decorati di Medaglia d´Oro, presieduta dal s. Ten. CC Cav. Uff. Domenico Lombardo - in collaborazione con la sezione Carristi di Marsala - ha raccolto Autorità civili, militari, religiose e cittadini che hanno partecipato alla cerimonia e deposizione della Corona d´Alloro. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi e il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo.

Il Ten. Col. Erminio Sommaruga, il 24 Luglio 1943 - dopo avere ostacolato per tre giorni l´occupazione delle truppe Angloamericane - cadeva nell´adempimento del suo dovere: alla sua memoria, nel 1946 gli venne tributata la Medaglia d´Oro al Valor Militare.