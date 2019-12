Inserita in Politica il 06/12/2019 da Cinzia Testa Strada provinciale 104/a, Marco Orsola (Idd): “Dissesto e incuria permanente. Città Metropolitana intervenga” Il responsabile dell’Italia dei diritti per la Valle dell’Aniene denuncia le condizioni pietose in cui versa il tratto provinciale che conduce a Roccagiovine



ROMA, 6 Dicembre 2019 “La frana permanente sulla via che porta a Roccagiovine rappresenta l’inevitabile conseguenza del pessimo stato in cui versano le strade provinciali nella zona”. Lo afferma Marco Orsola, responsabile dell’Italia dei Diritti nella Vale dell’Aniene, il movimento guidato da Antonello De Pierro che proprio a Roccagiovine, nel ruolo di capogruppo, guida tre rappresentanti nel Consiglio Comunale. “È ormai tempo - continua Orsola - che la Città Metropolitana di Roma Capitale intervenga incisivamente nel migliorare l’attuale stato di manutenzione del manto stradale nei territori della provincia. Ogni episodio di maltempo aumenta il rischio di frane, smottamenti e blocco della circolazione. Oltre che minare l’incolumità di chi ogni giorno percorre quei tratti”. Il maltempo dei giorni scorsi, infatti, ha ulteriormente aggravato la situazione: da tempo un tratto di strada è letteralmente franato, col rischio che le nuove piogge possano causare un cedimento definitivo del terreno mentre scivola a valle. Sul posto è intervenuto il personale della Protezione Civile di Vicovaro per rimuovere i detriti che hanno invaso la carreggiata e consentire nuovamente il traffico veicolare. Alberi e massi sono caduti anche sulla Licinese e sulla Sambuci-Saracinesco, causando numerosi disagi a residenti e automobilisti. “Non c’è soltanto il problema delle buche di Roma da risolvere”, conclude Orsola. “Nonostante la scarsità delle risorse disponibili, anche le strade della provincia devono esse curate e conservate. Credo che occorra maggior dialogo e collaborazione tra Città Metropolitana e Regione nel tentare di risolvere questo annoso problema. Soprattutto per i cittadini delle zone interessate che vivono quotidianamente il problema degli spostamenti tra difficoltà e disagi”.