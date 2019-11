Inserita in Cronaca il 30/11/2019 da Direttore Incontro di calcio Marsala SSD - Cittanova si disputerà senza pubblico L’incontro di calcio “Marsala SSD – Cittanovese” in programma, a Marsala, domenica 1 dicembre 2019, si disputerà “in assenza di pubblico”.

Nella giornata di giovedì 28 novembre scorso, infatti,la Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di Trapani ha espresso parere contrario all’agibilità dello Stadio Comunale“N. L. Angotta” di Marsala, per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, in ragione di carenze dell’impianto che dovranno essere sanate in vista delle prossime partite interne della compagine lilibetana.

Le società calcistiche sono state tempestivamente informate della circostanza in modo da poter comunicare alle rispettive tifoserie circa l’impossibilità di assistere alla gara.

E’ importante, dunque, che i supporters marsalesi e cittanovesi siano informati che non sarà consentito l’accesso all’impianto sportivo.