Inserita in Politica il 30/11/2019 da Direttore Bergamo vs 2B Control Trapani: il pregara La 2B Control Trapani è già a Bergamo per l’incontro di questo pomeriggio alle 17 contro Bergamo. Gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.



I CONVOCATI: Kenneth Goins, Andrea Renzi, Gabriele Spizzichini, Alessandro Ceparano, Marco Mollura, Matteo Palermo, La’Marshall Corbett, Curtis Nwohuocha, Federico Bonacini, Tommy Pianegonda.



Arbitri:Beneduce, Longobucco, Marziali



Note: Roster al completo per coach Daniele Parente. Marco Calvani ha allenato Trapani nella stagione 2008/2009. Matteo Palermo è al debutto con la maglia granata.



Media:Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebookhttps://www.facebook.com/PallTrapani, sull’account Twitterhttps://twitter.com/PallacanestroTP e sull’account Instagramhttps://www.instagram.com/pallacanestro_trapani/. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30