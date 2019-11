Inserita in Politica il 22/11/2019 da Direttore Partinico Danilo Dolci: “Piantumiamo il nostro futuro” -Roverelle e castagni sul Podere Reale Accresce sempre più, l’attenzione el’impegno del Danilo Dolci, per l’arricchimento della coscienza civile dei propri discenti.Nella ricorrenza della giornata nazionale degli alberi, istituita nel 2013 dal Ministero per l’Ambiente, un gruppo di studenti e studentesse, accompagnati dai loro docenti e dal DS Chimenti, hanno preso parte alla manifestazione “Alberi per il Futuro”, promossa dal Consiglio Comunale ed ampiamente accolta dal Commissario straordinario Col. Arena. L’evento ha avuto luogo presso la contrada Podere Reale, dove su un fondo confiscato alla mafia alcuni anni fa, sono stati piantumati dai ragazzi, con l’ausilio del personale della protezione civile, di Legambiente, della Forestale e del settore manutenzione e verde pubblico del comune, circa 50 piccole querce della specie roverella, e castagni. Dopo la fatica della piantumazione i partecipanti hanno avuto modo di rifocillarsi con i prodotti della terra, pane ed olio d’oliva, ma anche biscotti, preparati e serviti dagli allievi del settore alberghiero dell’istituto. “Ancora una volta abbiamo voluto prendere parte ad un’iniziativa che sensibilizza i nostri giovani a pensare al loro futuro partendo dalla natura. La piantumazione di oggi, inoltre, ha anche un’indiscutibile valenza civile,perché è stata effettuata su di un terreno confiscato che rinasce a nuova vita e la scelta delle specie arboree risulta assai significativa- afferma il DS- perché la quercia roverella è una pianta rustica in grado di crescere in ambienti difficilied ha un’alta resistenza agli incendi, pertanto, assume un grande valore simbolico che è di buon auspicio per i nostri giovani, ai quali auguro di crescere forti ed imponenti, nonostante gli ostacoli che potranno incontrare nel loro cammino, come queste querce”. Significative sono state anche le parole pronunciate dal parroco durante la cerimonia di benedizione: “Un grande gesto di legalità e di rispetto per il creato”. Grande compiacimento, per l’entusiasmo mostrato dai giovani partecipanti, è stato espresso anche dai diretti promotori della manifestazione e dall’intero consiglio comunale. Parole attente e proiettate al futuro, sono state quelle rivolte ai ragazzi da Vincenzo Figuccia, parlamentare regionale, a conclusione dell’iniziativa “Tra vent’anni, se ne avrete cura, vi accorgerete dell’importanza di questo gesto”

Grazia Gulino