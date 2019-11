Inserita in Politica il 21/11/2019 da Cinzia Testa Marsala: il 22 Novembre cena solidale contro la violenza di genere al Circolo Lilybeo

Una raccolta fondi per promuovere la sensibilizzazione contro la violenza di genere. Durante la serata si alterneranno momenti di riflessione e convivialità

Venerdì 22 Novembre, alle ore 18.30 presso il Circolo Lilybeo di Marsala, il Centro Antiviolenza "La Casa di Venere" presieduto dalla Dott.ssa Francesca Parrinello in partnership con il Rotary Club Marsala presieduto dal Dott. Rino Ferrari, il Club per l´Unesco di Marsala presieduto dalla Dott.ssa Cesarina Perrone e la FIDAPA di Marsala presieduta dalla Dott.ssa Antonella Genna, promuoveranno una cena solidale sul delicato e attualissimo tema dei Diritti Umani e la violenza di genere, anticipata da un importante momento di confronto sull’argomento.

La serata avrà inizio alle ore 18.30 e sarà introdotta dal Prof. Paolo Calabrese cultore in scienze criminologiche, responsabile dell’ambito “Diritti Umani” Fondazione Caponnetto e Presidente del Movimento Internazionale per la Giustizia a tutela dei Diritti Umani, subito dopo i partecipanti potranno godere della musica de "I 4 spazi".

L´intento è quello di raccogliere, tramite i proventi della cena, dei fondi che verranno poi impiegati per la diffusione di una "cultura al femminile" contro la violenza di genere, convinti che la sensibilizzazione sia la prima arma sociale contro qualsiasi atto di forza. I primi interlocutori dovranno essere i ragazzi affinché, affacciandosi alla vita, sappiano trovare sin da subito le giuste coordinate per un agire moralmente orientato. Soltanto in questo modo è possibile edificare una strada salda e sicura verso il progresso.



--