Inserita in Cronaca il 19/11/2019 da Cinzia Testa Marsala, traffico veicolare Cisl “subito interventi contro il rischio di incidenti in via A. Damiani” “Quali interventi ha programmato l’amministrazione comunale sul fronte del piano del traffico veicolare, soprattutto in zone che si trovano in prossimità di scuole come via A. Damiani, dove spesso assistiamo alle scorribande degli scooter che sfrecciano a tutta velocità, mettendo a rischio l´incolumità dei passanti”. A chiederlo in una nota è il responsabile della Cisl di Marsala, Antonio Chirco. “Non è certo episodica la sfrontatezza di scooteristi, spesso senza casco, che sfrecciano a distanza millimetrica dal pedone, anche anziano, incuranti dei sensi vietati, privi di qualsiasi educazione stradale, oltre che civica”. La Cisl Marsala aggiunge “quali misure bisogna attuare per frenare tali irregolarità? Chiediamo al comune di Marsala se valutare di richiedere al Comando dei Vigili Urbani una presenza costante di personale proprio in quella zona” conclude Chirco.