Inserita in Cronaca il 19/11/2019 da Cinzia Testa Prevenzione delle dipendenze: a Marsala istituzioni, esperti, studenti e associazioni per fare il punto sulle attività del progetto “Non Cadere nella Trappola” Si terrà giovedì 21 novembre alle 9.30 dalle 13 al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala il meeting conclusivo del progetto "Non cadere nella trappola".

L´incontro sarà l´occasione per fare il punto sui percorsi legati all´uso consapevole del web e alla prevenzione all´uso delle sostanze stupefacenti, intrapresi in questi mesi all´interno delle scuole e negli spazi di aggregazione da parte delle équipes di progetto. Un´importante opportunità di confronto con l´obiettivo di rafforzare una rete - che comprende istituzioni, esperti e professionisti del settore, docenti, studenti e genitori - volta a fornire un concreto e competente supporto ai bisogni dei giovani del territorio.

La giornata prevede l´intervento del sindaco di Marsala Alberto di Girolamo e degli Assessori Clara Ruggieri e Anna Maria Angileri; del Prefetto Tommaso Ricciardi; del Sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino; del direttore generale dell´Asp di Trapani Fabio Damiani e dei professionisti e dirigenti medici coinvolti nel progetto; del Presidente del Consorzio Solidalia Maria de Vita; di Anna Laura Casano e Valentina Miceli presidenti delle associazioni Amunì e MediAzione che hanno lavorato - grazie alla preziosa collaborazione di esperti e media educators - nella realizzazione di iniziative e laboratori.

Ad intervenire inoltre studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e associazioni del territorio.

Durante l´incontro il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, terrà una relazione dal tema “Crescere liberi e indipendenti”. Pellai è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi.

A moderare Ivana Simonetta, psicoterapeuta, project Manager e Nicola Pollina, psicologo di progetto.

“Non Cadere nella Trappola”, è un progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, avviato in 8 comuni territorio della provincia di Trapani (Marsala, Paceco, Erice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice e San Vito Lo Capo, Campobello di Mazara).



Il capofila è il Consorzio Solidalia, e gli associati sono: la Prefettura di Trapani, il Comune di Marsala, l’Unione dei Comuni Elimo Ericini, il Comune di Campobello di Mazara, l’ASP Trapani, l’Associazione MediAzione, l´Associazione Amunì Step by Step.

Diverse sono le attività realizzate nell´ambito del progetto, fra cui incontri nelle scuole, laboratori creativi ed incontri di sensibilizzazione con l´ausilio di tecnici ed esperti per dare maggiori strumenti informativi ai giovani (dai 13 ai 16 anni) e alle loro famiglie sul tema delle dipendenze dalle sostanze stupefacenti ma anche su un uso controllato e consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione, fra cui social media e internet.