Inserita in Cronaca il 18/11/2019 da Cinzia Testa

Trapani: traditi da una t-shirt, la Polizia di Stato arresta tre rapinatori. Avevano assaltato la filiale della banca Credem, 65.000 euro il bottino

La Polizia di Stato di Trapani ha arrestato Francesco LO COCO, 29 anni, Pietro DI MARIANO, 26 anni, Gioacchino BUSCETTA, 36 anni, pregiudicati di Palermo, indagati per aver rapinato, lo scorso 26 agosto, la filiale della banca Credem di via Virgilio, a Trapani.

La Squadra Mobile ha individuato i tre rapinatori “in trasferta” attraverso l´analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza presenti in città. Una particolare t-shirt bianca e nera, indossata dal BUSCETTA durante la rapina, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare tutta la banda.

Le immagini hanno permesso agli uomini della Sezione Reati contro il Patrimonio di ricostruire gli spostamenti dei rapinatori, da quando hanno lasciato la città, dopo il colpo, sino al rientro nelle loro abitazioni a Palermo. Decine di filmati, comparati con le immagini delle telecamere presenti nella filiale della banca, e numerose intercettazioni telefoniche e ambientali sono state alla base dell´impianto accusatorio, che ha convinto il GIP di Trapani ad accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere del Sost. Pubblico Ministero Franco Belvisi.





La rapina era avvenuta il 26 agosto, alle 11.30. I rapinatori erano entrati nella filiale Credem grazie al LO COCO che, fingendosi un cliente, aveva oltrepassato per primo la bussola di sicurezza, con il viso parzialmente nascosto da un cappellino. Una volta all´interno, LO COCO aveva minacciato uno dei cassieri con un paio di forbici trovate su una scrivania e gli aveva fatto aprire la bussola, per far accedere gli altri due complici.

Con estremo sangue freddo e autocontrollo, i tre malviventi avevano chiuso in una stanza gli impiegati e i clienti presenti insieme a quelli che, via via, entravano nella filiale, ignari di cosa stava succedendo. Il LO COCO, quindi, si era spostato nel caveau con il cassiere e il direttore e aveva atteso, per 15 minuti, l´apertura di uno dei due "tesoretti" temporizzati, che custodiva 50.000 euro. I rapinatori non avevano aspettato l´apertura del secondo "tesoretto", perché sarebbero dovuti trascorrere altri 30 minuti e il rischio di essere scoperti sarebbe aumentato. I tre, però, prima di fuggire, avevano costretto uno dei cassieri a fare quattro operazioni di prelievo per farsi consegnare altri 15.000 euro. Riposte le banconote dentro a un sacco nero, erano scappati a bordo di due auto.





Gli investigatori della Mobile, dopo la rapina, avevano perlustrato la città, individuando la via di fuga e le auto, una Golf e una Multipla, grazie alle immagini della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. Sul percorso fatto dalle due auto, in via Fradella, i poliziotti avevano trovato, dentro a un cassonetto dei rifiuti, una camicia e i guanti in lattice indossati da uno dei malviventi e tre telefoni cellulari, che erano stati sottratti ai clienti della banca.





Stamattina alle 4.00, a Palermo nel quartiere di Ballarò e a Misilmeri, è scattato il blitz della Squadra Mobile di Trapani con la collaborazione di quella di Palermo.

Durante la perquisizione nell’abitazione del LO COCO, è stato rinvenuto e sequestrato circa un kg di hashish suddiviso in panetti e diverse dosi.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trapani, dove attenderanno l´interrogatorio di garanzia da parte del GIP.