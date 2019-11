Inserita in Politica il 10/11/2019 da Cinzia Testa Gli effetti della politica di coesione sul territorio regionale. Il PSR, il FEAMP, i GAL, i FLAG. Lo sviluppo territoriale: la nuova programmazione post 2020 Il Centro Europe Direct Trapani, ufficio di rete della

Commissione Europea, DG COMM, nell’ambito delle attività istituzionali, Lunedì 11 Novembre 2019, dalle ore 09:00 alle ore 13:30, presso Palazzo d´Alì - Aula Fulvio Sodano, Comune di Trapani, realizza un incontro/dibattito su “Gli effetti della

politica di coesione sul territorio regionale. Il PSR, il FEAMP, i GAL, i FLAG. Lo sviluppo territoriale: “la nuova programmazione post 2020”.

È il secondo degli incontri di un ciclo di eventi sulla politica di coesione.

L’evento è finalizzato a formare ed informare, i vari soggetti di cittadinanza attiva, sul valore della politica di coesione e ad analizzare gli effetti pratici del risultato

nell´attuazione dei progetti finanziati dalla Coesione sul territorio regionale e conoscere la programmazione post 2020.

Si analizzerà la spesa derivante dai finanziamenti del PO-FESR 2014-2020, PSR,

FEAMP e la Strategia di sviluppo territoriale promossa dai F.L.A.G. e dai GAL.

Il Ciclo degli incontri è rivolto ai referenti degli enti locali, alle istituzioni territoriali, agli ordini professionali, agli studenti universitari ed alla cittadinanza.

L’incontro è organizzato in partenariato con il Dipartimento della Programmazione

della Regione Sicilia ed il coinvolgimento dei Comuni di riferimento territoriale e la DG Regio. Gli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Commercialisti ed Agronomi della provincia di Trapani, hanno assegnato il riconoscimento del credito formativo ai professionisti che parteciperanno alle singole giornate del Ciclo degli eventi sulla Politica di Coesione.

Il ciclo di incontri sulla Politica di Coesione è iniziato il 22 Ottobre 2019 a

Trapani, con un seminario/dibattito durante il quale è stato sottolineato il processo

decisionale del PO FESR 2014-2020, le attività condotte dal Dipartimento dellaProgrammazione della Regione Sicilia , il meccanismo di sviluppo dell’Agenda urbana e

gli obiettivi di spesa nei territori del Comune di Trapani ed Erice, nonché, la procedura

ed il modello del sistema della Strategia delle Aree Interne. Il Dibattito ha consentito di comprendere e valutare i punti di forza e di debolezza dei vari processi attivati per la realizzazione della spesa delle risorse comunitarie e più in generale delle politiche di

coesione in Sicilia.

Continuerà con il terzo appuntamento previsto per il 27 Novembre p.v. presso il Polo Universitario Territoriale di Agrigento, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con l’evento

denominato: “Gli effetti della politica di coesione sul territorio regionale. La Politica di Coesione, il PO FESR 2014-2020: lo sviluppo territoriale: Agenda Urbana e Strategie Aree Interne.

Il quarto ed ultimo incontro si terrà il 18 Dicembre p.v. presso l´Aula Magna del Polo Universitario della Provincia di Trapani dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

Evento denominato: Gli effetti della politica di coesione sul territorio regionale.

Le imprese ed i finanziamenti comunitari, il PO-Fesr 2014-2020, Il Piano di azione e la coesione (P.A.C.), il FSE, la Programmazione post 2020, la Mappa georeferenziata dei progetti FESR Sicilia e piattaforma specifica.

Gli eventi sono inseriti nel Piano di Comunicazione della Politica di coesione, sono diffusi attraverso gli #europedirecttrapani e #europedirectitalia, la Rappresentanza italiana della Commissione europea e, attraverso i social media del Centro Europe Direct Trapani, ( EuropeDirectTrapani EUROPEDIRECTTP, SMARP), e dall´intera rete Europe Direct della Commissione Europea.