Inserita in Cronaca il 04/11/2019 da Cinzia Testa

Chiudono al pubblico l´ex Stabilimento Florio e il Castello di Punta Troia

Dopo sette mesi ininterrotti di apertura, anche con orario continuato fino a tarda sera nei mesi estivi, da giugno a settembre, ha chiuso oggi al pubblico l’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica - al cui interno si trova anche il Centro di Recupero per Tartarughe Marine dell’Amp Isole Egadi - in coincidenza con la prima domenica del mese, che ha garantito a tutti, per l’ultima giornata di fruizione, l’ingresso gratuito; gratuito anche negli altri giorni feriali, invece, è stato l’ingresso per i giovani fino ai 18 anni, così come la visita guidata a cura del personale che accoglie i visitatori dell’ex Stabilimento Florio, rispondendo al 3385365899 cui in tanti si sono rivolti per informazioni o prenotazioni; per tutti gli altri visitatori i biglietti d’ingresso erano in vendita presso il museo, acquistabili negli orari di apertura. Il numero complessivo dei visitatori paganti dal 1° aprile ad oggi è di 62.319, che si aggiungono ai tantissimi altri che hanno fruito della struttura per eventi, manifestazioni e convegni.

Ultimo giorno di apertura oggi anche per il Castello di Punta Troia a Marettimo, al cui interno sono ospitati anche il Museo delle Carceri e l’Osservatorio Foca Monaca dell’Area Marina Protetta ‘Isole Egadi’. che anche per il mese di ottobre ha registrato un buon numero di ingressi, circa 200. Si sono recati in visita al Castello anche i fotografi che hanno preso parte al workshop “The Dreamers Island”, in corso dal 30 ottobre e fino a domani, 4 novembre.