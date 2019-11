Inserita in Cronaca il 03/11/2019 da Direttore TRAPANI: MERCATINO DELLA DROGA AL QUARTIERE SAN GIULIANO 1 ARRESTO DEI CARABINIERI Non si ferma lo spaccio di sostanze stupefacenti a Trapani nemmeno nelle giornante della commemorazione dei morti e di ognissanti, i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata diretti dal Luogotenente Francesco Perrotta hanno tratto in arresto Rafael VULTAGGIO brasiliano classe 94 residente a Trapani da molti anni, sorpreso con oltre 220 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo e oltre 2500 euro in contanti.

Ad attrarre l’attenzione dei Carabinieri, impegnati in un servizio di normale perlustrazione e controllo del territorio nelle zone del quartiere San Giuliano, la presenza del Vultaggio seduto su una sedia in Piazza Pagoto, da solo, nello stesso punto dove pochi giorni fa i militari hanno tratto in arresto Cangemi Alberto in possesso di dosi di cocaina e hashish, davanti lo stesso palazzo dove altre tre persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di droga il 24 ottobre scorso.

Alla vista dei militari il Vultaggio dava svelto uno sguardo intorno per capire se vi fosse una via di fuga ma, vedendosi circondato desisteva tenendo sempre stretto a se un marsupio di colore marrone.

Visto l’atteggiamento nervoso e preoccupato del soggetto i militari dell’Arma procedevano a perquisizione focalizzando l’attenzione proprio sul marsupio trovando al suo interno 90 dosi di crack, 89 dosi di cocaina e 42 dosi di hashishnonché 2500 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il Vultaggio veniva perciò tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.