La Prova di un´opera seria ha aperto la 71a stagione lirica invernale dell´Ente Luglio Musicale Trapanese. Apprezzata la prima de La Prova di un´opera di Francesco Gnecco su libretto dell´abate Giulio Artusi, che ha aperto al Teatro "M° Tonino Pardo", a Trapani, la 71a stagione lirica invernale dell´Ente Luglio Musicale Trapanese. Con la regia di Salvo Piro e la direzione musicale di Manuela Ranno, è andata in scena una prestigiosa opera che ha offerto al pubblico un´esperienza di elevato spessore e qualità.

Un viaggio nella dimensione invisibile del teatro che da sempre affascina e attrae lo spettatore, curioso non solo di godere dello spettacolo ma anche del retroscena. Un´opera godibilissima, un´ora e mezza di allegria per ridere in musica del teatro.

Questa sera, alle ore 21.00, al Teatro "M° Tonino Pardo" andrà in scena la seconda recita.

La stagione lirica invernale continua e saprà soddisfare il desidero di teatro e anche gusti e passioni più diversificate.