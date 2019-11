Inserita in Politica il 02/11/2019 da Direttore Sacripanti è un allenatore preparato e vincente ed ha cambiato il modo di giocare della squadra Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E´ stata presentata la partita contro la Gevi Napoli, valida per la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.



Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Napoli ha cambiato allenatore ed ha vinto due partite su due. Sacripanti è un allenatore preparato e vincente ed ha cambiato il modo di giocare della squadra, i giocatori sono tutti coinvolti e ieri hanno asfaltato l’Orlandina giocando ad un ritmo impressionante. Napoli è costruita per vincere e da parte nostra dovrà esserci la voglia di confrontarci con squadre di questo calibro. Napoli ha in Roderick la sua stella ma tutti ti possono far male, soprattutto quando corrono in contropiede. Sandri, Chessa, Monaldi e Sherrod per la categoria sono protagonisti assoluti ed anche la panchina è composta da giocatori di valore. Sul piano emozionale abbiamo avuto una buona reazione ma dobbiamo ancora migliorare tanto, soprattutto nella fase offensiva. Nonostante facciamo tanta fatica, la cosa positiva è che la difesa sta sempre reggendo. Contro Napoli dovremo sicuramente cambiare qualcosa tatticamente ma giocheremo in casa ed avremo l’appoggio del nostro pubblico. Non abbiamo ancora espresso tutte le nostre potenzialità ma questo dipende anche dal fatto che alcuni giocatori fisicamente non sono al top. Io sono molto contento di Goins, sta facendo quello che gli chiedo, ha un impatto difensivo di grande spessore ed ha quasi sempre fatto una doppia-doppia; anche lui deve ancora crescere ma sta migliorando giorno dopo giorno”.