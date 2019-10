Inserita in Cronaca il 31/10/2019 da Cinzia Testa

Il Comune di Favignana ha partecipato al bando ‘Parco Giochi inclusivo’ da realizzare a Palazzo Florio

Il Comune di Favignana ha partecipato al bando ‘Parco Giochi inclusivo’ dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento Famiglia - dell’importo complessivo di € 68.578,16 di cui € 49.865,15 a valere sul contributo ed € 18.713,01 di cofinanziamento del Comune per il progetto di gestione e animazione inclusiva del parco giochi.





Fortemente voluta dall´Amministrazione Comunale e seguita nel suo iter dai consiglieri comunali Canino, Torrente e Lucido, dell’opera è progettista l’Arch. Francesca D´Amico e Rup l’Arch. Salvatore Guastella.





Il parco, per il cui finanziamento il Comune si è candidato al bando regionale, rappresenterebbe un importante veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacita´ e abilità per la crescita equilibrata di ciascun soggetto.





Il parco giochi attualmente presente nel Comune di Favignana non è accessibile a bambini con disabilità, e questo comporta una limitazione della loro partecipazione a un’attività fondamentale per la propria crescita personale e sociale. Il Comune, pertanto, intende realizzare un parco giochi inclusivo, ovvero privo di barriere architettoniche e fruibile da parte di tutti i bambini, con lo scopo di creare un’interazione positiva tra il gioco e il bambino e tra il bambino e l’ambiente circostante, venendo incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie di fruire di attività ludico-ricreative in favore dei propri figli disabili, costretti, per mancanza di adeguati servizi e/o spazi, a trascorrere il loro tempo libero in casa. Il target al quale si rivolge il progetto è costituito da bambini con disabilità psichica e/o fisica assicurando uguale accesso rispetto agli altri bambini.





L’area individuata per la realizzazione del Parco Giochi si trova all’interno del giardino di Palazzo Florio a Favignana: nello specifico si prevede di attrezzare lo spazio interno dell’aiuola di mq. 150 circa, quasi interamente libera da piantumazioni, vicino al porto, in zona centrale, facilmente raggiungibile dai beneficiari minori e dalle loro famiglie, priva di barriere architettoniche. Distribuiti allʼinterno del giardino urbano, e in particolar modo in corrispondenza della futura area a gioco, sono presenti infrastrutture ciclabili e pedonali, panchine con sedute in legno, cestini, rastrelliere per bici e schermo gigante per proiezioni.





Per coinvolgere ragazzi di età diverse sono state pensate diverse tipologie di gioco, come games creatvi ed educativi. Il parco sarà gestito dal personale comunale durante le aperture al pubblico del Palazzo dalle ore 8:30 alle 20:00, implementate delle ore serali durante il periodo estivo. Il Comune prevede di compartecipare alla realizzazione del parco giochi attraverso il cofinanziamento di un progetto di gestione e animazione inclusiva selezionando un team di operatori: una Pedagogista e due Operatori ludico-ricreativi. Ciascun operatore sarà impiegato per n. 25 ore settimanali, per cinque giorni a settimana, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, esclusi il sabato e i festivi, durante il periodo estivo. Il progetto, inoltre, sarà sostenuto con raccolta fondi avviata in modalità crowdfunding sulle più diffuse piattaforme a finalità sociale.