Inserita in Cronaca il 28/10/2019 da Rossana Battaglia PALERMO PER LA PALESTINA 28 -29 OTTOBRE 2019 LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

ore 18.00 PRESSO AL QUDS-PALERMO "LA CASA DELLA CULTURA ARABA" VIA GARIBALDI, 66

Dov’è la Palestina?

incontro con Nasser Al-Kidwa, Presidente della Fondazione Yasser Arafat

Erasmo Palazzotto, Commissione esteri – Camera dei Deputati

ore 20.00 cena sociale

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019

ore 17.30 presso Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo Via Maqueda, 172 -

Incontro

La Palestina e il Diritto Internazionale



SALUTI ISTITUZIONALI Fabrizio Micari, Rettore Università degli Studi di Palermo

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Enzo Campo, Segretario generale della Cgil Palermo



INTERVENTI DI Tommaso Baris, Professore associato Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo



Omar Faqih, Ambasciata di Palestina in Italia-Roma

Nasser Al-Kidwa, Presidente della Fondazione Yasser Arafat

MODERA Giusto Catania, Assessore Urbanistica e Mobilità, Comune di Palermo



INFO E CONTATTI:

pagina facebook: Con la Palestina nel cuore-Palermo mail: conlapalestinenelcuore@gmail.com