Inserita in Politica il 28/10/2019 da Direttore Generazione Futura va avanti e sottoscrive un accordo con la Con. La Barbera GENERAZIONE FUTURA va avanti…..e alla presenza dello stato maggiore del Movimento sottoscrive un importante accordo con la consigliera del comune di Trapani Claudia LA BARBERA. È un momento importante per la vita costitutiva del Movimento, che pone molta cura nella scelta sia dei propri rappresentanti quanto dei partner da affiancare nelle future sfide politiche e sociali della nostra città. Crediamo nelle qualità personali di Claudia LA BARBERA , dichiara il presidente di Generazione Futura “SPANO’” , perché incarnano quei valori di onestà personale e di chiarezza politica che la rendono un netto riferimento all’interno del consesso civico trapanese - crediamo che insieme agli uomini e alle donne del movimento, diverrà la paladina dei valori della nostra politica ...quella LEALE. L’accordo è stato suggellato alla presenza di Vincenzo TESTAGROSSA legale rappresentante della UNAIL ITALIA sigla sindacale autonoma da sempre vicina a Claudia LA BARBERA. Durante la riunione è stato presentato il nuovo coordinatore comunale di Trapani del Movimento , si tratta dell’Avv. Ettore ORESTI. Ad Ettore il personale augurio di buon lavoro, conclude il Presidente, poiché lo aspetta il duro compito di far capire alla gente i nostri valori….